«Салават Юлаев» в гостях разгромил «Сочи» со счётом 8:1

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:1.

На четвёртой минуте первого периода Никита Зоркин открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Шелдон Ремпал удвоил преимущество гостей в игре.

На пятой минуте второго периода Шелдон Ремпал сделал счёт 3:0. На шестой минуте периода Джош Ливо довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Шелдон Ремпал оформил дубль, сделав счёт 5:0.

В начале третьего периода Нэйтан Тодд забросил шестую шайбу гостей в игре. На шестой минуте периода Джош Ливо сделал счёт 7:0. на 17-й минуте периода Егор Сучков установил окончательный счёт во встрече.