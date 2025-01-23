«Салават Юлаев» в гостях разгромил «Сочи» со счётом 8:1
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В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 8:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 8
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Горшков (Сучков) – 03:57 (5x5) 0:2 Ремпал (Хмелевски, Алалыкин) – 05:04 (5x5) 0:3 Ремпал (Хафизуллин, Цулыгин) – 24:47 (5x5) 0:4 Ливо – 25:17 (5x5) 0:5 Ремпал (Алалыкин, Газимов) – 36:13 (5x5) 0:6 Тодд (Ливо, Хмелевски) – 41:07 (5x4) 0:7 Ливо (Уилсон) – 45:27 (5x5) 1:7 Мачулин (Сероух) – 52:05 (5x5) 1:8 Сучков (Ефремов, Горшков) – 56:04 (5x5)
На четвёртой минуте первого периода Никита Зоркин открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Шелдон Ремпал удвоил преимущество гостей в игре.
На пятой минуте второго периода Шелдон Ремпал сделал счёт 3:0. На шестой минуте периода Джош Ливо довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Шелдон Ремпал оформил дубль, сделав счёт 5:0.
В начале третьего периода Нэйтан Тодд забросил шестую шайбу гостей в игре. На шестой минуте периода Джош Ливо сделал счёт 7:0. на 17-й минуте периода Егор Сучков установил окончательный счёт во встрече.
Комментарии
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