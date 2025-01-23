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Торпедо — Амур, результат матча 23 января 2024, счет 5:2, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» одержало третью победу подряд, уверенно обыграв «Амур»
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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Торпедо» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Макаров (Гуркин) – 08:42 (5x5)     1:1 Летунов (Атанасов, Кирсанов) – 10:25 (5x5)     2:1 Артамонов (Свищев, Силаев) – 31:20 (5x5)     3:1 Фирстов – 32:27 (5x5)     4:1 Крутов (Воронин, Конюшков) – 35:24 (5x5)     4:2 Броссо (Бродхёрст, Гальченюк) – 38:14 (5x4)     5:2 Крутов (Воронин, Томпсон) – 49:58 (5x4)    

На девятой минуте первого периода Роман Макаров открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Максим Летунов восстановил равенство в счёте.

На 12-й минуте периода Никита Артамонов вывел хозяев вперёд. Спустя минуту Владислав Фирстов сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Андрей Крутов забросил четвёртую шайбу «Торпедо» в игре. На 19-й минуте периода Девин Броссо сделал счёт 2:4.

В середине третьего периода Андрей Крутов оформил дубль, забросив пятую шайбу «Торпедо» в игре.

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