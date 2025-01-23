«Торпедо» одержало третью победу подряд, уверенно обыграв «Амур»

В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Торпедо» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На девятой минуте первого периода Роман Макаров открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Максим Летунов восстановил равенство в счёте.

На 12-й минуте периода Никита Артамонов вывел хозяев вперёд. Спустя минуту Владислав Фирстов сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Андрей Крутов забросил четвёртую шайбу «Торпедо» в игре. На 19-й минуте периода Девин Броссо сделал счёт 2:4.

В середине третьего периода Андрей Крутов оформил дубль, забросив пятую шайбу «Торпедо» в игре.