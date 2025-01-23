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Толчинскому разбили лицо в кровь во время гола «Динамо» в пустые ворота СКА

Толчинскому разбили лицо в кровь во время гола «Динамо» в пустые ворота СКА
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Григоренко (Плотников) – 20:53 (5x4)     2:0 Грицюк (Зайцев, Бардаков) – 21:09 (5x5)     3:0 Карпухин (Кузьмин, Поляков) – 27:50 (5x5)     3:1 Сикура (Пыленков) – 29:32 (5x4)     3:2 Пакетт – 36:09 (5x5)     3:3 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 41:37 (5x5)     3:4 Чернов (Пыленков, Уил) – 46:53 (5x5)     3:5 Ильенко (Джиошвили, Уил) – 58:16 (en)    

Во время пятого гола московского «Динамо» в пустые ворота СКА нападающему армейского клуба Сергею Толчинскому случайно попал клюшкой по лицу партнёр по команде Валентин Зыков. У Сергея пошла кровь, и он покинул площадку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это был третий матч между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Предыдущие две встречи также остались за московским клубом.

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