Толчинскому разбили лицо в кровь во время гола «Динамо» в пустые ворота СКА

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Во время пятого гола московского «Динамо» в пустые ворота СКА нападающему армейского клуба Сергею Толчинскому случайно попал клюшкой по лицу партнёр по команде Валентин Зыков. У Сергея пошла кровь, и он покинул площадку.

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Это был третий матч между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Предыдущие две встречи также остались за московским клубом.