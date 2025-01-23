Главный тренер «Динамо» Кудашов вышел на третье место в истории КХЛ по камбэкам с 0:3
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Григоренко (Плотников) – 20:53 (5x4) 2:0 Грицюк (Зайцев, Бардаков) – 21:09 (5x5) 3:0 Карпухин (Кузьмин, Поляков) – 27:50 (5x5) 3:1 Сикура (Пыленков) – 29:32 (5x4) 3:2 Пакетт – 36:09 (5x5) 3:3 Швец-Роговой (Гусев, Адамчук) – 41:37 (5x5) 3:4 Чернов (Пыленков, Уил) – 46:53 (5x5) 3:5 Ильенко (Джиошвили, Уил) – 58:16 (en)
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, главный тренер московского клуба Алексей Кудашов вышел на третье место в истории КХЛ по камбэкам с 0:3. Всего в карьере специалиста был 41 такой матч.
Лучшие тренеры в истории КХЛ по камбэкам с 0:3:
7 камбэков – Зинэтула Билялетдинов (в 56 матчах);
7 — Олег Знарок (59);
4 – Алексей Кудашов (41);
4 – Дэвид Немировски (42).
Это был третий матч между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Предыдущие две встречи также остались за московским клубом.
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