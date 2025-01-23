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Главный тренер «Динамо» Кудашов вышел на третье место в истории КХЛ по камбэкам с 0:3

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, главный тренер московского клуба Алексей Кудашов вышел на третье место в истории КХЛ по камбэкам с 0:3. Всего в карьере специалиста был 41 такой матч.

Лучшие тренеры в истории КХЛ по камбэкам с 0:3:

7 камбэков – Зинэтула Билялетдинов (в 56 матчах);

7 — Олег Знарок (59);

4 – Алексей Кудашов (41);

4 – Дэвид Немировски (42).

Это был третий матч между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Предыдущие две встречи также остались за московским клубом.