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У нападающего «Оттавы» Клода Жиру спустя четыре месяца вновь угнали машину

У нападающего «Оттавы» Клода Жиру спустя четыре месяца вновь угнали машину
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У нападающего «Оттавы Сенаторз» Клода Жиру неизвестные угнали арендованный автомобиль. Об этом сообщила жена Райан.

«Доброе утро всем, кроме тех, кто угнал нашу арендованную машину», — написала Райан Жиру.

Отметим, что это уже второй случай за четыре месяца. В конце сентября 2024 года Жиру и супруга также стали жертвами угонщиков.

Жиру перешёл в «Оттаву» в сезоне-2022/2023. В текущем сезоне провёл 47 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу.

«Оттава Сенаторз» с 52 очками после 47 проведённых матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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