Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — о камбэке с 0:3: спасибо «СКА Арене», музыка сподвигла «Динамо» на погоню

Кудашов — о камбэке с 0:3: спасибо «СКА Арене», музыка сподвигла «Динамо» на погоню
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал волевую победу над СКА (5:3) в Санкт-Петербурге.

— Поначалу сказалось пять день без матчей, чуть «заржавели». Надо отдать должное игрокам, включились после 0:3. Спасибо именно «СКА Арене», потому что музыка и песня, которая ставилась, была именно для нас и сподвигла нас на погоню. Спасибо «СКА Арене»!

— Доверили Моторыгину сегодня, поплатились за это где-то?
— Ни в коем случае, вы посмотрите, как Моторыгин сыграл первый период. Замена была не с этим связана, надо было что-то менять. Мы и звенья перестроили.

— Заржавелость – не хватило игровой практики?
— Давайте отдадим должное СКА, они здорово начали. Мы к этому и готовились, и сами хотели начать более активно. Подтолкнула нас к этому ситуация.

— Швец-Роговой нечасто забрасывает, насколько для него важно было забить именно здесь?
— Для любого игрока важно забивать. Для него было важно вернуться в игру. Сегодня первая игра после перелома, первый период у него не совсем получался, но дальше пошло лучше, — приводит слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Видео
СКА упустил преимущество в три шайбы и проиграл московскому «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android