Кудашов — о камбэке с 0:3: спасибо «СКА Арене», музыка сподвигла «Динамо» на погоню

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал волевую победу над СКА (5:3) в Санкт-Петербурге.

— Поначалу сказалось пять день без матчей, чуть «заржавели». Надо отдать должное игрокам, включились после 0:3. Спасибо именно «СКА Арене», потому что музыка и песня, которая ставилась, была именно для нас и сподвигла нас на погоню. Спасибо «СКА Арене»!

— Доверили Моторыгину сегодня, поплатились за это где-то?

— Ни в коем случае, вы посмотрите, как Моторыгин сыграл первый период. Замена была не с этим связана, надо было что-то менять. Мы и звенья перестроили.

— Заржавелость – не хватило игровой практики?

— Давайте отдадим должное СКА, они здорово начали. Мы к этому и готовились, и сами хотели начать более активно. Подтолкнула нас к этому ситуация.

— Швец-Роговой нечасто забрасывает, насколько для него важно было забить именно здесь?

— Для любого игрока важно забивать. Для него было важно вернуться в игру. Сегодня первая игра после перелома, первый период у него не совсем получался, но дальше пошло лучше, — приводит слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.