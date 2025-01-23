Кудашов прокомментировал вхождение в топ-3 тренеров КХЛ по камбэкам с 0:3

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после волевой победы над СКА (5:3) прокомментировал вхождение в топ-3 тренеров КХЛ по камбэкам с 0:3.

— Что поменяли после 0:3?

— У нас есть разные заготовки на разные ситуации на льду. Там даже говорить ничего не надо, игроки знали, что делать.

— Вы вошли в тройку тренеров в лиге по камбэкам с 0:3, в чём ваш секрет?

— Не знаю, что ответить! Я даже не знал про такое, даже интересно, сколько таких камбэков. Честно, не знаю, как ответить. Любой хоккеист, когда проигрывает, пытается отыграться. Значит, такие команды были, мастерство, физическое состояние и характер позволяли вытаскивать такие игры, — приводит слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.