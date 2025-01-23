Кудашов: после первого гола лавка ожила, игроки «Динамо» почувствовали, что смогут дожать

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после волевой победы над СКА (5:3) рассказал о том, как начался камбэк с 0:3.

— Вы кричали в сторону тренера вратарей после третьей шайбы, хотели заменить раньше?

— Я вообще всем кричал сегодня, пытался завести. И в сторону тренера защитников, и вратарей, и игроков. Бывают игры, когда нужно встряхивать, вот и кричал.

— Что было переломным моментом во втором периоде?

— Если игру разбивать на части, очень много было нюансов. В первом периоде Моторыгин много сейвов сделал, оставил нас в игре с самого начала. Первая заброшенная шайба придала уверенности, потом лавка ожила, начали хорошо двигаться, физика пошла, игроки сами почувствовали, что смогут дожать, — приводит слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.