«Как реагировать на такую победу? Никак». Тренер «Салавата Юлаева» Козлов — о 8:1 с «Сочи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (8:1).

– Хороший целостностный матч с нашей стороны. Хорошо, что забили быстрые два гола в начале встречи, на старте второго периода также забросили шайбы. Ребята молодцы, реализовали свои моменты, но для меня важнее содержание игры. Обидно, что Александру Самонову не помогли сыграть «на ноль», хотя он заслужил «сухарь». Это единственное, что огорчило. Саша бьётся за команду, играет уверенно. И мы все чувствуем, как он качественно работает на льду. Каждый партнёр ценит его вклад в команду.

– Очередной хет-трик, теперь – Ремпала. Как на это реагируете?

– Много голов – это всегда хорошо. Рад за Шелдона, у него было недолгая безголевая пауза. Я надеюсь, что эти голы придадут ему уверенности.

– Как следует реагировать на такую разгромную победу?

– Никак, мы взяли два очка, впереди тяжёлые три матча, готовимся к ним.

– Такая крупная победа не расслабит перед серьёзными соперниками?

– Ребята опытные, знают, что мы взяли два очка, без разницы, с каким счётом победили. Сейчас СКА, «Ак Барс» и «Авангард», о расслабленности не может быть и речи, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».