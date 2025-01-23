Роман Ротенберг рассказал о поражении от «Динамо», где СКА вёл 3:0

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:5). Напомним, во встрече армейский клуб вёл 3:0.

«Хорошая игра в целом, болельщикам спасибо. Первый период здорово начали, должны были реализовывать моменты. Много бросали, но нужно наносить более качественные броски. Повели в счёте, дальше где-то отдали инициативу. Где-то заигрывались, пропустили шайбы из-за индивидуальных ошибок. В третьем периоде где-то надо улучшать коммуникацию защитников с вратарём. Этот момент – аналогичная шайба с той, что мы пропустили с «Северсталью». В следующей игре возвращается Миша Воробьёв, это хорошая новость», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.