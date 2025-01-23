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«Шрам, поехал в больницу на МРТ». Ротенберг — о травме Толчинского в игре с «Динамо»

«Шрам, поехал в больницу на МРТ». Ротенберг — о травме Толчинского в игре с «Динамо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (3:5) рассказал о состоянии Сергея Толчинского, которому разбили лицо в кровь.

«Толчинскому попало клюшкой, коньком. Шрам, поехал в больницу на МРТ, не знаю, насколько серьёзная травма. Желаем ему здоровья», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, во время пятого гола московского «Динамо» в пустые ворота СКА нападающему армейского клуба Сергею Толчинскому случайно попал клюшкой по лицу партнёр по команде Валентин Зыков. У Сергея пошла кровь, и он покинул площадку.

Это был третий матч между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Предыдущие две встречи также остались за московским клубом.

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