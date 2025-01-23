Р. Ротенберг: в следующем матче СКА увидим другого вратаря

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (3:5) рассказал о ротации вратарей в армейском клубе.

«Удаления подвели, когда повели в счёте. У нас два удаления, причём эти удаления не то что спасали ситуацию, а такие, которые нам не нужны. Причина? Каждому надо посмотреть на себя в зеркало. Убрать удаления, тогда мы бы спокойно завершили период, как и играли.

Когда удаляешься, сложно доминировать. Улучшаем работу с вратарями. Сейчас Максим Соколов сильно заболел, какое-то время его не будет. Идёт изменение работы с вратарями, с «Локомотивом» уже улучшили этот компонент. Сегодня есть над чем работать, думаю, на следующей игре увидим другого вратаря. У нас есть и Паша, и Плешков, и Заврагин. Думаю, в следующем матче дадим проявить себя другому вратарю», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.