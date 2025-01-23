Р. Ротенберг: Демидову надо выходить на новый уровень, с ним уже будут очень плотно играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (3:5) рассказал об игре нападающего Ивана Демидова.

— У Толчинского травма, нет Никишина, Кузнецова. Как собираетесь заменять травмированных?

— У нас Андронов тоже на травме, Зайцев только вернулся. Мы планировали его на следующую игру, он был ещё не совсем готов функционально, однако из-за форс-мажора он вышел и сыграл отлично. Нет Кузнецова, Воробьёва, но слава богу, он возвращается, Зинченко. Это три центральных.

Сегодня у нас играет Короткий, играет здорово. Это шанс для ребят себя проявить. Для Демидова это тоже вызов, его уже рассматривают как лидера и с ним будут очень плотно играть, персонально. Ивану тоже нужно выходить на новый уровень с каждой игрой. Все ребята старались, бились за команду. Два удаления во втором периоде сбили нам ритм, мы отдали инициативу. А дальше – коммуникация вратаря с защитниками. Мы улучшаем детали. Завтра всё разберём и к следующему матчу уберём эти индивидуальные ошибки, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.