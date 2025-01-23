Р. Ротенберг: слава богу, Швец-Роговой может играть в хоккей, мы всегда этого и хотели

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (3:5) рассказал о длительном восстановлении нападающего бело-голубых Артёма Швеца-Рогового.

— Швец-Роговой у вас играл, получил травму серьёзную, вы ему очень помогали восстанавливаться, сегодня забросил важную шайбу в ворота вашей команды. Рады, что он вернулся и играет в хоккей?

— Считаю неэтичным обсуждать игроков других команд. Слава богу, он может играть в хоккей, мы всегда только этого и хотели. Да, мы много сделали, для каждого игрока делаем, чтобы он был здоров. Он долго не мог играть, не хочу вдаваться в детали, неэтично обсуждать здоровье другого игрока, но он молодец. Но в то же время наши пропущенные шайбы – это наши ошибки. Доминируя всю игру, мы не имеем права проигрывать. С такой игрой мы обязаны выигрывать, особенно дома, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Швец-Роговой выступал в КХЛ за СКА и «Витязь». Артём был внесён в список травмированных 31 октября 2022 года и впервые сыграл после травмы лишь в конце декабря 2023 года. В мае 2024 года форвард перешёл в «Динамо».