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Р. Ротенберг: а «Локомотиву» песня «Погоня» не помогла. Можно по картам посмотреть ещё

Р. Ротенберг: а «Локомотиву» песня «Погоня» не помогла. Можно по картам посмотреть ещё
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (3:5) оценил слова наставника бело-голубых Алексея Кудашова, который заявил, что команде помогли песни на «СКА Арене».

— Кудашов сказал, что «Динамо» вдохновила песня «Погоня». Может, менять репертуар в зависимости от счёта матча?
— Мы же не будем искать причины… Вот Никита Зайцев ко мне подходит и говорит: как мы могли доминировать всю игру и проиграть? Это правда. Будем стремиться к победе в каждой игре. Нас тоже вдохновляют песни.

Предположим, мы приезжаем сюда как гости. «СКА Арена» вдохновляет любую команду, полные трибуны, где ещё 22 тысячи зрителей? Эта песня играла и с «Локомотивом», и что теперь, помогла она им? Нет. Вопрос не в песнях. Можно посмотреть по картам ещё, по стихиям искать варианты… Думаю, нужно сконцентрироваться на хоккее, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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