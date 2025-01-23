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Результаты матчей ВХЛ 23 января 2025 года

Результаты матчей ВХЛ 23 января 2025 года
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Сегодня, 23 января 2025 года, прошли четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 января 2025, четверг. 13:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Б
Звезда
Москва
1:0 Романов (Суворов) – 32:24 (5x4)     1:1 Яппаров (Рожков) – 32:54 (5x4)     2:1 Лисов (Конозов) – 36:39 (4x4)     2:2 Рожков (Прохоров, Рогов) – 38:02 (5x5)     2:3 Аверочкин (Яппаров, Малышев) – 42:05 (5x5)     3:3 Лазутин (Смирнов, Романов) – 49:24 (5x4)     4:3 Недопёкин – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 января 2025, четверг. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
1:0 Колесников (Калетник, Макеев) – 15:06 (5x5)     2:0 Горбунов (Асташевский, Голоднюк) – 21:45 (5x4)     3:0 Шуйдин (Алхимов, Асташевский) – 34:24 (5x5)     3:1 Александров (Орлович-Грудков, Кодола) – 46:41 (5x4)     3:2 Кодола (Бочков, Савунов) – 51:38 (5x5)     3:3 Савунов (Александров, Виноградов) – 58:53 (6x5)     4:3 Голоднюк (Попов, Асташевский) – 64:18 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Торос
Нефтекамск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
23 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Ижсталь
Ижевск

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 45 матчей. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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