Результаты матчей ВХЛ 23 января 2025 года

Сегодня, 23 января 2025 года, прошли четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 45 матчей. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.