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«Такие матчи очень опасны». Игорь Ларионов — о победе «Торпедо» над «Амуром»

«Такие матчи очень опасны». Игорь Ларионов — о победе «Торпедо» над «Амуром»
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Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Амуром» (5:2).

«Поздравляю нашу команду с хорошей игрой и молодого человека Андрея Крутова – с двумя заброшенными шайбами. Сегодня был ещё не самый лучший матч в моём понимании. Будем улучшать нашу игру и делать её более зрелищной и более результативной. Мы сделали полсотни бросков по воротам «Амура», и может показаться, что победа далась очень легко. Но такие матчи очень опасны.

Мы играли с «Адмиралом», примерно с такой же командой, которая играет примерно в таком же стиле. Поэтому ожидать лёгкой игры для нашей молодой команды было бы неправильно. Игра могла повернуться в любую сторону. Эта победа трудоёмкая, которую мы получили не просто так.

Радует, что мы провели три периода стабильно, в хорошем движении. Хорошая игра наших молодых хоккеистов сегодня – это урок для всех молодых людей, которых много в нашей лиге и которые ищут причины не в себе. Радует, что без всякого ропота и обид люди получили шанс себя проявить, и они этот шанс берут. Наверное, тренеры лучше знают, когда дать шанс и когда проявить терпение. Но петь дифирамбы рановато», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

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