Павел Дацюк и Сергей Фёдоров включены в символическую сборную «Детройта» XXI века

Российские экс-нападающие Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в состав сборной клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» за первую четверть XXI века. Павел Дацюк был включён в первую пятёрку игроков символической команды, Сергей Фёдоров вошёл во вторую пятёрку.
Полностью символическая сборная «Детройт Ред Уингз» за первую четверть XXI века выглядит так:
Первая пятёрка + вратарь
Павел Дацюк (нападающий)
Стив Айзерман (нападающий)
Хенрик Зеттерберг (нападающий)
Никлас Кронвалль (защитник)
Никлас Лидстрём (защитник)
Крис Осгуд (вратарь)
Вторая пятёрка + вратарь
Сергей Фёдоров (нападающий)
Дилан Ларкин (нападающий)
Брэндан Шэнахан (нападающий)
Крис Челиос (защитник)
Брайан Рафальски (защитник)
Доминик Гашек (вратарь)
Видео: Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы: