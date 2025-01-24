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Павел Дацюк и Сергей Фёдоров включены в символическую сборную «Детройта» XXI века

Российские экс-нападающие Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в состав сборной клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» за первую четверть XXI века. Павел Дацюк был включён в первую пятёрку игроков символической команды, Сергей Фёдоров вошёл во вторую пятёрку.

Полностью символическая сборная «Детройт Ред Уингз» за первую четверть XXI века выглядит так:

Первая пятёрка + вратарь

Павел Дацюк (нападающий)

Стив Айзерман (нападающий)

Хенрик Зеттерберг (нападающий)

Никлас Кронвалль (защитник)

Никлас Лидстрём (защитник)

Крис Осгуд (вратарь)

Вторая пятёрка + вратарь

Сергей Фёдоров (нападающий)

Дилан Ларкин (нападающий)

Брэндан Шэнахан (нападающий)

Крис Челиос (защитник)

Брайан Рафальски (защитник)

Доминик Гашек (вратарь)

Видео: Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы: