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Павел Дацюк и Сергей Фёдоров включены в символическую сборную «Детройта» XXI века

Павел Дацюк и Сергей Фёдоров включены в символическую сборную «Детройта» XXI века
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Российские экс-нападающие Павел Дацюк и Сергей Фёдоров вошли в состав сборной клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» за первую четверть XXI века. Павел Дацюк был включён в первую пятёрку игроков символической команды, Сергей Фёдоров вошёл во вторую пятёрку.

Полностью символическая сборная «Детройт Ред Уингз» за первую четверть XXI века выглядит так:

Первая пятёрка + вратарь

Павел Дацюк (нападающий)
Стив Айзерман (нападающий)
Хенрик Зеттерберг (нападающий)
Никлас Кронвалль (защитник)
Никлас Лидстрём (защитник)
Крис Осгуд (вратарь)

Вторая пятёрка + вратарь

Сергей Фёдоров (нападающий)
Дилан Ларкин (нападающий)
Брэндан Шэнахан (нападающий)
Крис Челиос (защитник)
Брайан Рафальски (защитник)
Доминик Гашек (вратарь)

Видео: Дацюк готовится войти в Зал хоккейной славы:

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