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Тренер «Вашингтона»: Гретцки никогда не защищал свой рекорд и поддерживает Овечкина

Тренер «Вашингтона»: Гретцки никогда не защищал свой рекорд и поддерживает Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о взаимоотношениях между Уэйном Гретцки и российским нападающим Александром Овечкиным.

«Гретцки и Овечкин действительно ценят историю хоккея и являются великими послами этого вида спорта, потому что они всегда думают о развитии игры и о том, что лучше для хоккея. Уэйн никогда не был защитником своего рекорда и всегда поддерживает Овечкина в его погоне за ним, потому что он понимает, какое внимание это привлечёт к хоккею и НХЛ. А Овечкин, мне кажется, ценит историю и то, что было сделано до него», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

На данный момент отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 20 шайб.

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