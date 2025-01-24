Карбери рассказал о проблемах в игре «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, чем недоволен в игре своей команды в нынешнем сезоне.

«Мы слишком много обороняемся, и у нас слишком мало контроля шайбы – мы это понимаем. Мы продолжаем работать над этим, обсуждаем и ищем способы улучшить ситуацию, чтобы не полагаться настолько сильно на нашу игру вратарей, которые вытаскивают нас в сложных ситуациях. Броски, их количество, владение шайбой в зоне соперника – всё это для нас пока остается проблемой», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков.

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