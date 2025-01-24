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Тренер «Миннесоты» — о Капризове: он настоящая рабочая лошадка

Тренер «Миннесоты» — о Капризове: он настоящая рабочая лошадка
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о российском нападающем Кирилле Капризове, который выведен из списка травмированных.

«Он настоящая рабочая лошадка – и в играх, и на тренировках, и после тренировок, как, наверное, любой игрок. Но что касается Кирилла, чем больше я его узнаю, тем больше понимаю, что он делает то, что ему нужно, чтобы быть готовым и подготовленным. Ничего особенного, нужно просто убедиться, что он чувствует себя хорошо и готов играть, но также следить за тем, чтобы он правильно распределял свои силы», — приводит слова Хайнса официальный сайт «Миннесоты».

Напомним, Капризов пропустил последние 12 игр из-за травмы нижней части тела. Он лидирует в «Миннесоте» по голам (23), передачам (27) и очкам (50) в 34 играх.

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