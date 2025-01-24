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Голкипер «Нью-Джерси» и сборной Швеции может пропустить Турнир четырёх наций

Голкипер «Нью-Джерси» и сборной Швеции может пропустить Турнир четырёх наций
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34-летний шведский вратарь клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Якоб Маркстрём может не принять участие в Турнире четырёх наций из-за повреждения, сообщает журналист Кевин Уикс в социальной сети X.

По данным источника, голкиперу диагностировали растяжение колена и он пропустит некоторое время, при этом в клубе опасались, что ситуация с Маркстрёмом будет хуже.

Турнир четырёх наций, в котором примут участие составленные из игроков НХЛ сборные Швеции, Канады, США и Финляндии, пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в двух городах — канадском Монреале и американском Бостоне.

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