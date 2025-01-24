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«Самая драгоценная вещь в детстве». Тренер «Вашингтона» — о памятном подарке от Гретцки

«Самая драгоценная вещь в детстве». Тренер «Вашингтона» — о памятном подарке от Гретцки
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о памятном подарке от Уэйна Гретцки, который он получил в детстве.

«В 1988 или, может быть, в 1987 году я получил подписанную клюшку Уэйна Гретцки. Да, одну из оригинальных деревянных клюшек Titan. Это те, которые Уэйн использовал во времена своей игры за «Эдмонтон Ойлерз»: деревянная клюшка Titan, красного цвета. Я получил её, когда мне было 7 или 8 лет. Она была персонализированной, и он подписал ее для меня. Так что это была моя самая драгоценная вещь в детстве», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Гретцки принадлежит рекорд по голам в НХЛ. За свою карьеру форвард забросил 894 шайбы.

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