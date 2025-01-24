Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после травмы и сыграет с «Ютой»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов восстановился после повреждения и примет участие в сегодняшнем матче с ХК «Юта». Капризов выйдет на лёд в первой тройке нападения «Уайлд» вместе с Марко Росси и Матсом Цуккарелло.

В четвёртой тройке нападения «Миннесоты» на матч заявлены ещё два российских хоккеиста — Яков Тренин и Марат Хуснутдинов.

Кирилл Капризов пропустил из-за травмы верхней части тела 12 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в предыдущий раз он выходил на лёд 24 декабря 2024 года. В 34 играх текущего сезона нападающий набрал 50 очков (23+27) и с 23 голами является лучшим российским снайпером чемпионата.

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