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Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после травмы и сыграет с «Ютой»

Кирилл Капризов вернулся в состав «Миннесоты» после травмы и сыграет с «Ютой»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов восстановился после повреждения и примет участие в сегодняшнем матче с ХК «Юта». Капризов выйдет на лёд в первой тройке нападения «Уайлд» вместе с Марко Росси и Матсом Цуккарелло.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Юта
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четвёртой тройке нападения «Миннесоты» на матч заявлены ещё два российских хоккеиста — Яков Тренин и Марат Хуснутдинов.

Кирилл Капризов пропустил из-за травмы верхней части тела 12 матчей регулярного чемпионата НХЛ, в предыдущий раз он выходил на лёд 24 декабря 2024 года. В 34 играх текущего сезона нападающий набрал 50 очков (23+27) и с 23 голами является лучшим российским снайпером чемпионата.

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