Артемий Панарин набрал 50-е очко в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 50-е очко в нынешнем сезоне НХЛ.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 46 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и 30 результативных передач при коэффициенте полезности «-6».

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