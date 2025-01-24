Панарин стал четвёртым россиянином, сумевшим набрать 50+ очков в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

В этой встрече российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился результативной передачей и набрал 50-е очко в нынешнем сезоне. Он стал четвёртым россиянином, которому удалось достичь этой отметки.

Ранее 50+ очков набрали нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (70) и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (50) и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко (52).

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