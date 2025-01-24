Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин стал четвёртым россиянином, сумевшим набрать 50+ очков в нынешнем сезоне НХЛ

Панарин стал четвёртым россиянином, сумевшим набрать 50+ очков в нынешнем сезоне НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Конечны, Фрост) – 01:25     1:1 Шнайдер (Калиев, Смит) – 09:00     2:1 Эдстрём (Линдгрен, Фокс) – 10:24     3:1 Миллер (Борген, Панарин) – 24:44     4:1 Хитил (Вааканайнен, Миллер) – 45:15    

В этой встрече российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился результативной передачей и набрал 50-е очко в нынешнем сезоне. Он стал четвёртым россиянином, которому удалось достичь этой отметки.

Ранее 50+ очков набрали нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (70) и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (50) и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко (52).

Материалы по теме
Артемий Панарин стал пятым россиянином, забившим 20+ голов в текущем сезоне НХЛ
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android