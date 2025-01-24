Панарин стал четвёртым россиянином, сумевшим набрать 50+ очков в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Конечны, Фрост) – 01:25 1:1 Шнайдер (Калиев, Смит) – 09:00 2:1 Эдстрём (Линдгрен, Фокс) – 10:24 3:1 Миллер (Борген, Панарин) – 24:44 4:1 Хитил (Вааканайнен, Миллер) – 45:15
В этой встрече российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился результативной передачей и набрал 50-е очко в нынешнем сезоне. Он стал четвёртым россиянином, которому удалось достичь этой отметки.
Ранее 50+ очков набрали нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (70) и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (50) и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко (52).
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ
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