Голевой пас Тарасенко помог «Детройту» переиграть «Монреаль»
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В ночь с 23 на 24 января мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Берггрен (Ларкин) – 13:00 2:0 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 19:56 3:0 Копп (Эдвинссон) – 24:25 (sh) 3:1 Дак (Дворак) – 25:29 4:1 Ларкин (Тарасенко, Зайдер) – 27:50 (pp) 4:2 Гуле (Лайне, Дак) – 31:06
В составе «Детройта» результативным пасом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко, который ассистировал Дилану Ларкину в эпизоде с четвёртой шайбой «Ред Уингз» в большинстве.
«Канадиенс» потерпели поражение после двух выигранных матчей подряд. «Детройт» этой победой оборвал неудачную серию из трёх проигрышей.
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