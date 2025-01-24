Голевой пас Тарасенко помог «Детройту» переиграть «Монреаль»

В ночь с 23 на 24 января мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.

В составе «Детройта» результативным пасом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко, который ассистировал Дилану Ларкину в эпизоде с четвёртой шайбой «Ред Уингз» в большинстве.

«Канадиенс» потерпели поражение после двух выигранных матчей подряд. «Детройт» этой победой оборвал неудачную серию из трёх проигрышей.