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Детройт Ред Уингз — Монреаль Канадиенс, результат матча 24 января 2024, счет 4:2, НХЛ 2024-2025

Голевой пас Тарасенко помог «Детройту» переиграть «Монреаль»
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В ночь с 23 на 24 января мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Берггрен (Ларкин) – 13:00     2:0 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 19:56     3:0 Копп (Эдвинссон) – 24:25 (sh)     3:1 Дак (Дворак) – 25:29     4:1 Ларкин (Тарасенко, Зайдер) – 27:50 (pp)     4:2 Гуле (Лайне, Дак) – 31:06    

В составе «Детройта» результативным пасом отметился российский нападающий Владимир Тарасенко, который ассистировал Дилану Ларкину в эпизоде с четвёртой шайбой «Ред Уингз» в большинстве.

«Канадиенс» потерпели поражение после двух выигранных матчей подряд. «Детройт» этой победой оборвал неудачную серию из трёх проигрышей.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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