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Голы Марченко и Воронкова не помогли «Коламбусу» избежать поражения в матче с «Каролиной»

Голы Марченко и Воронкова не помогли «Коламбусу» избежать поражения в матче с «Каролиной»
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева одержали победу со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Джонсон (Дель Бель Беллуз, ван Римсдайк) – 07:08     0:2 Марченко (Фантилли, Джонсон) – 09:48     1:2 Джарвис (Ахо, Нечас) – 22:48 (pp)     2:2 Робинсон (Джарвис, Андерсен) – 27:11     3:2 Блейк (Ахо) – 27:58     4:2 Ахо (Блейк) – 28:33     5:2 Мартинук (Джарвис, Стаал) – 31:34     5:3 ван Римсдайк (Джонсон, Джонсон) – 33:21     5:4 Воронков (Веренски, Фантилли) – 34:43     6:4 Котканиеми (Нечас) – 51:13     7:4 Джарвис (Свечников, Стаал) – 58:08    

В составе победителей голами отметились Сет Джарвис (дубль), Эрик Робинсон, Джексон Блейк, Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Еспери Котканиеми. За «Коламбус» отличились Кент Джонсон, Джеймс ван Римсдайк, а также российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Айлендерс», а «Коламбус» встретится с «Лос-Анджелесом».

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