Голы Марченко и Воронкова не помогли «Коламбусу» избежать поражения в матче с «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева одержали победу со счётом 7:4.

В составе победителей голами отметились Сет Джарвис (дубль), Эрик Робинсон, Джексон Блейк, Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Еспери Котканиеми. За «Коламбус» отличились Кент Джонсон, Джеймс ван Римсдайк, а также российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Айлендерс», а «Коламбус» встретится с «Лос-Анджелесом».

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