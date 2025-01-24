Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать разгромную победу в матче с «Филадельфией»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

В составе победителей голами отметились Брэйден Шнайдер, Адам Эдстрём, К'Андре Миллер, Филип Хитил, Адам Фокс и Райлли Смит. За «Филадельфию» отличился Оуэн Типпетт.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Колорадо», а «Филадельфия» встретится с «Айлендерс».

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