Артемий Панарин повторил достижение Марка Мессье в «Рейнджерс» и ещё двух хоккеистов

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 6:1.
В составе победителей результативной передачей отметился нападающий Артемий Панарин. Благодаря этому российский форвард в шестом сезоне подряд достиг отметки в 50 очков в составе «Рейнджерс». 33-летний форвард стал седьмым игроком в истории американского клуба, кому удавалось как минимум в шести сезонах подряд набирать 50+ очков.
Сегодня Панарин повторил достижение Стива Викерса (1972/1973 — 1977/1978), Марка Мессье (1991/1992 — 1996/1997), а также своего действующего одноклубника Мики Зибанеджада (2018/2019 — 2023/2024).
Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Роду Жильберу (10 сезонов, 1967/1968 — 1976/1977). Второе место занимает Энди Бэтгейт (9 сезонов, 1955/1956 — 1963/1964), топ-3 замыкает Жан Рателль (8 сезонов, 1967/1968 — 1974/1975).
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