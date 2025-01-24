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Артемий Панарин повторил достижение Марка Мессье в «Рейнджерс» и ещё двух хоккеистов

Артемий Панарин повторил достижение Марка Мессье в «Рейнджерс» и ещё двух хоккеистов
Артемий Панарин
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Конечны, Фрост) – 01:25     1:1 Шнайдер (Калиев, Смит) – 09:00     2:1 Эдстрём (Линдгрен, Фокс) – 10:24     3:1 Миллер (Борген, Панарин) – 24:44     4:1 Хитил (Вааканайнен, Миллер) – 45:15     5:1 Фокс – 56:53 (sh)     6:1 Смит (Лафреньер, Хитил) – 58:15 (pp)    

В составе победителей результативной передачей отметился нападающий Артемий Панарин. Благодаря этому российский форвард в шестом сезоне подряд достиг отметки в 50 очков в составе «Рейнджерс». 33-летний форвард стал седьмым игроком в истории американского клуба, кому удавалось как минимум в шести сезонах подряд набирать 50+ очков.

Сегодня Панарин повторил достижение Стива Викерса (1972/1973 — 1977/1978), Марка Мессье (1991/1992 — 1996/1997), а также своего действующего одноклубника Мики Зибанеджада (2018/2019 — 2023/2024).

Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Роду Жильберу (10 сезонов, 1967/1968 — 1976/1977). Второе место занимает Энди Бэтгейт (9 сезонов, 1955/1956 — 1963/1964), топ-3 замыкает Жан Рателль (8 сезонов, 1967/1968 — 1974/1975).

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