Адам Фокс вплотную приблизился к рекорду «Рейнджерс», установленному в прошлом веке

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

В составе победителей 2 (1+1) очками отметился защитник Адам Фокс. Второе очко в матче позволило американскому хоккеисту в шестом сезоне кряду достичь отметки в 40 очков, что является повторением второго результата в клубной истории среди игроков обороны.

Сегодня Фокс повторил достижение Брайана Литча, который также набирал 40+ очков на протяжении шести сезонов подряд (1993/1994 — 1998/1999). Клубный рекорд в этой номинации был установлен ещё в прошлом веке, когда канадский защитник Джеймс Патрик покорял эту отметку в течении семи сезонов подряд (1985/1986 — 1991/1992).