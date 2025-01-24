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Александр Овечкин вышел на чистое 29-е место по матчам в НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое 29-е место по матчам в НХЛ
Александр Овечкин
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В эти минуты в Сиэтле начинается очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Перерыв
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

В составе «Вашингтона» играет Александр Овечкин. Для российского хоккеиста это 1458-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, россиянин вышел на чистое 29-е место по матчам в лиге, обойдя известного в прошлом канадского защитника Глена Уэсли (1457).

Ближайшей целью для капитана «столичной» команды формально является показатель располагающегося на 28-й позиции Брента Бёрнса (1464), но канадский хоккеист и сам продолжает карьеру в НХЛ, выступая в этом сезоне за «Каролину Харрикейнз» и на постоянной основе увеличивая количество проведённых им матчей.

На 27-м месте располагается Даг Гилмор, завершивший карьеру в североамериканской лиге на отметке в 1474 матча. Рекордсменом является Патрик Марло, на счету которого 1779 встреч.

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