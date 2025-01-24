Гол Дорофеева и передача Барбашёва принесли победу «Вегасу» в матче с «Сент-Луисом»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун – 00:19 0:2 Олофссон (Барбашёв, Пьетранджело) – 08:54 1:2 Кайру (Холлоуэй) – 10:22 1:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 26:30 (pp) 2:3 Томас (Бучневич, Фолк) – 56:34 2:4 Гертл – 59:33
В составе победителей голами отметились Марк Стоун, Виктор Олофссон, Томаш Гертл и российский нападающий Павел Дорофеев. Форвард Иван Барбашёв записал на свой счёт результативную передачу. За «Сент-Луис» отличились Джордан Кайру и Роберт Томас. Россиянин Павел Бучневич отметился ассистом.
Свои следующие встречи обе команды проведут с «Даллас Старз». Матч с участием «Вегаса» пройдёт 25 января, а «Сент-Луис» сыграет 26 января.
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