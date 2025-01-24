Гол Дорофеева и передача Барбашёва принесли победу «Вегасу» в матче с «Сент-Луисом»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сент-Луис Блюз» и «Вегас Голден Найтс». Гости одержали победу со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Марк Стоун, Виктор Олофссон, Томаш Гертл и российский нападающий Павел Дорофеев. Форвард Иван Барбашёв записал на свой счёт результативную передачу. За «Сент-Луис» отличились Джордан Кайру и Роберт Томас. Россиянин Павел Бучневич отметился ассистом.

Свои следующие встречи обе команды проведут с «Даллас Старз». Матч с участием «Вегаса» пройдёт 25 января, а «Сент-Луис» сыграет 26 января.

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