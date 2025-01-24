Андерсен стал вторым вратарём по скорости достижения 300 побед в НХЛ. Рекорд у россиянина

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева одержали победу со счётом 7:4.

Ворота «Каролины» в этом матче защищал датский голкипер Фредерик Андерсен, который справился с 18 бросками из 22. Для Фредерика эта победа стала 300-й за карьеру в НХЛ.

Сыгравший 501 матч в североамериканской лиге Андерсен стал вторым вратарём по скорости достижения 300 побед в НХЛ. Рекорд принадлежит российскому голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, которому хватило 490 матчей на покорение этой отметки.