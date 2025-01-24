Андерсен стал вторым вратарём по скорости достижения 300 побед в НХЛ. Рекорд у россиянина
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева одержали победу со счётом 7:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Джонсон (Дель Бель Беллуз, ван Римсдайк) – 07:08 0:2 Марченко (Фантилли, Джонсон) – 09:48 1:2 Джарвис (Ахо, Нечас) – 22:48 (pp) 2:2 Робинсон (Джарвис, Андерсен) – 27:11 3:2 Блейк (Ахо) – 27:58 4:2 Ахо (Блейк) – 28:33 5:2 Мартинук (Джарвис, Стаал) – 31:34 5:3 ван Римсдайк (Джонсон, Джонсон) – 33:21 5:4 Воронков (Веренски, Фантилли) – 34:43 6:4 Котканиеми (Нечас) – 51:13 7:4 Джарвис (Свечников, Стаал) – 58:08
Ворота «Каролины» в этом матче защищал датский голкипер Фредерик Андерсен, который справился с 18 бросками из 22. Для Фредерика эта победа стала 300-й за карьеру в НХЛ.
Сыгравший 501 матч в североамериканской лиге Андерсен стал вторым вратарём по скорости достижения 300 побед в НХЛ. Рекорд принадлежит российскому голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, которому хватило 490 матчей на покорение этой отметки.
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