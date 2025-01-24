Хитил: мне вообще не стоит говорить о Шестёркине. Он всё говорит своей игрой

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил после разгромной победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:1) ответил на вопрос журналиста об игре голкипера своей команды Игоря Шестёркина.
«Мне вообще не стоит говорить о нём, потому что он и сам всё говорит своей игрой. Он невероятен. И мы знаем, что он великолепен, но мы также знаем и то, что должны помогать ему. Думаю, что в последний месяц мы хорошо справляемся со своей задачей», — сказал Хитил в эфире клубного телевидения.
Стоит заметить, что российский голкипер пропустил первые матчи в январе из-за травмы. После же возвращения в строй он принял участие в семи матчах, в которых одержал шесть побед при проценте отражённых бросков 94,8 и коэффициенте надёжности 1,43.
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