«Миннесота» уступила «Юте» в первом матче после возвращения Кирилла Капризова

В ночь с 23 на 24 января мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Юта». Гости одержали победу со счётом 4:0.

Эта игра стала первой после возвращения в строй восстановившегося после травмы верхней части тела российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. Предыдущий матч Капризов провёл ровно месяц назад — 24 декабря 2024 года. Во встрече с «Ютой» игровое время Кирилла составило 16.39, он нанёс три броска по воротам, заблокировал один бросок, выполнил один перехват и совершил одну потерю, заработав показатель полезности "-1".

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