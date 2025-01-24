«Миннесота» уступила «Юте» в первом матче после возвращения Кирилла Капризова
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В ночь с 23 на 24 января мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Юта». Гости одержали победу со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Десимоне) – 01:46 0:2 Келлер (Маччелли, Шмальц) – 15:55 (pp) 0:3 Круз (Мяяття) – 34:14 0:4 Хэйтон (Десимоне) – 41:48
Эта игра стала первой после возвращения в строй восстановившегося после травмы верхней части тела российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. Предыдущий матч Капризов провёл ровно месяц назад — 24 декабря 2024 года. Во встрече с «Ютой» игровое время Кирилла составило 16.39, он нанёс три броска по воротам, заблокировал один бросок, выполнил один перехват и совершил одну потерю, заработав показатель полезности "-1".
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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