Форвард «Рейнджерс» — о пережитом кризисе: мы не забыли, как играть в хоккей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил после разгромной победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:1) прокомментировал происходящие метаморфозы с американской командой в нынешнем сезоне.
«10-матчевая с набранными очками? Это здорово. В трудный момент сезона мы не потеряли наши головы. Мы знаем, какой командой являемся. И мы не забыли, как играть в хоккей за эти несколько месяцев. Иногда в ходе сезона случаются подобного рода отрезки. Ключ в том, как команда на них реагирует», — сказал Хитил в эфире клубного телевидения.
На отрезке с 22 ноября 2024 года по 4 января 2025 года «синерубашечники» набрали меньшее число очков во всей лиге, после чего выдали 10-матчевую серию с набранными очками, которая продолжается по сей день.
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