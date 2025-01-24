Форвард «Рейнджерс» — о пережитом кризисе: мы не забыли, как играть в хоккей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил после разгромной победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:1) прокомментировал происходящие метаморфозы с американской командой в нынешнем сезоне.

«10-матчевая с набранными очками? Это здорово. В трудный момент сезона мы не потеряли наши головы. Мы знаем, какой командой являемся. И мы не забыли, как играть в хоккей за эти несколько месяцев. Иногда в ходе сезона случаются подобного рода отрезки. Ключ в том, как команда на них реагирует», — сказал Хитил в эфире клубного телевидения.

На отрезке с 22 ноября 2024 года по 4 января 2025 года «синерубашечники» набрали меньшее число очков во всей лиге, после чего выдали 10-матчевую серию с набранными очками, которая продолжается по сей день.