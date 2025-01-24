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Форвард «Рейнджерс» — о пережитом кризисе: мы не забыли, как играть в хоккей

Форвард «Рейнджерс» — о пережитом кризисе: мы не забыли, как играть в хоккей
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил после разгромной победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:1) прокомментировал происходящие метаморфозы с американской командой в нынешнем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Конечны, Фрост) – 01:25     1:1 Шнайдер (Калиев, Смит) – 09:00     2:1 Эдстрём (Линдгрен, Фокс) – 10:24     3:1 Миллер (Борген, Панарин) – 24:44     4:1 Хитил (Вааканайнен, Миллер) – 45:15     5:1 Фокс – 56:53 (sh)     6:1 Смит (Лафреньер, Хитил) – 58:15 (pp)    

«10-матчевая с набранными очками? Это здорово. В трудный момент сезона мы не потеряли наши головы. Мы знаем, какой командой являемся. И мы не забыли, как играть в хоккей за эти несколько месяцев. Иногда в ходе сезона случаются подобного рода отрезки. Ключ в том, как команда на них реагирует», — сказал Хитил в эфире клубного телевидения.

На отрезке с 22 ноября 2024 года по 4 января 2025 года «синерубашечники» набрали меньшее число очков во всей лиге, после чего выдали 10-матчевую серию с набранными очками, которая продолжается по сей день.

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