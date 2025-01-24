Американский защитник Куинн Хьюз побил рекорд «Ванкувера», установленный 47 лет назад

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После завершения второго периода хозяева впереди — 5:2.
В составе гостей результативной передачей отметился защитник Куинн Хьюз, для которого она стала 40-й в текущем регулярном чемпионате. Американский хоккеист в четвёртом сезоне кряду достиг отметки в 40+ результативных передач, благодаря чему установил новый клубный рекорд.
Куинн стал первым игроком обороны с 40+ передачами в четырёх сезонах кряду (2021-2025). В прошлом веке выступавший за «Кэнакс» защитник Деннис Кирнс отмечался 40+ передачами на протяжении трёх сезонов подряд. Это происходило с 1975 по 1978 год.
Таким образом 25-летний Хьюз сегодня побил рекорд «Ванкувера», установленный 47 лет назад.
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