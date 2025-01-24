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Американский защитник Куинн Хьюз побил рекорд «Ванкувера», установленный 47 лет назад

Американский защитник Куинн Хьюз побил рекорд «Ванкувера», установленный 47 лет назад
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После завершения второго периода хозяева впереди — 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Хайман (Драйзайтль, Арвидссон) – 05:52     2:0 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 14:21 (pp)     3:0 Хенрик (Экхольм, Перри) – 14:41     4:0 Хайман (Филп) – 21:59     5:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 32:02 (pp)     5:1 Бёзер (Миллер, Зутер) – 32:26     5:2 Гронек (Хьюз, Бёзер) – 35:05     6:2 Капанен (Эмберсон) – 50:21    

В составе гостей результативной передачей отметился защитник Куинн Хьюз, для которого она стала 40-й в текущем регулярном чемпионате. Американский хоккеист в четвёртом сезоне кряду достиг отметки в 40+ результативных передач, благодаря чему установил новый клубный рекорд.

Куинн стал первым игроком обороны с 40+ передачами в четырёх сезонах кряду (2021-2025). В прошлом веке выступавший за «Кэнакс» защитник Деннис Кирнс отмечался 40+ передачами на протяжении трёх сезонов подряд. Это происходило с 1975 по 1978 год.

Таким образом 25-летний Хьюз сегодня побил рекорд «Ванкувера», установленный 47 лет назад.

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