Американский защитник Куинн Хьюз побил рекорд «Ванкувера», установленный 47 лет назад

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После завершения второго периода хозяева впереди — 5:2.

В составе гостей результативной передачей отметился защитник Куинн Хьюз, для которого она стала 40-й в текущем регулярном чемпионате. Американский хоккеист в четвёртом сезоне кряду достиг отметки в 40+ результативных передач, благодаря чему установил новый клубный рекорд.

Куинн стал первым игроком обороны с 40+ передачами в четырёх сезонах кряду (2021-2025). В прошлом веке выступавший за «Кэнакс» защитник Деннис Кирнс отмечался 40+ передачами на протяжении трёх сезонов подряд. Это происходило с 1975 по 1978 год.

Таким образом 25-летний Хьюз сегодня побил рекорд «Ванкувера», установленный 47 лет назад.