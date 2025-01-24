Леон Драйзайтль повторил редкое достижение в истории «Эдмонтона»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После завершения второго периода хозяева впереди — 5:2.
В составе хозяев к этой минуте уже 3 (1+2) очками отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль. 29-летний хоккеист продлил серию с набранными очками в домашних встречах до 17 матчей, повторив достижение Пола Коффи и Блэйра Макдональда, которые в прошлом также по разу выдавали подобные серии, выступая за «Ойлерз».
Всего же Леон стал пятым игроком в истории «Эдмонтона» с 17-матчевой серией с набранными очками на домашнем льду. Лучший бомбардир и снайпер в истории североамериканской лиги Уэйн Гретцки записал на свой счёт пять таких серий, действующий капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид делал это дважды.
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