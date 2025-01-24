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Леон Драйзайтль повторил редкое достижение в истории «Эдмонтона»

Леон Драйзайтль повторил редкое достижение в истории «Эдмонтона»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Ванкувер Кэнакс». После завершения второго периода хозяева впереди — 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Хайман (Драйзайтль, Арвидссон) – 05:52     2:0 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 14:21 (pp)     3:0 Хенрик (Экхольм, Перри) – 14:41     4:0 Хайман (Филп) – 21:59     5:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 32:02 (pp)     5:1 Бёзер (Миллер, Зутер) – 32:26     5:2 Гронек (Хьюз, Бёзер) – 35:05     6:2 Капанен (Эмберсон) – 50:21    

В составе хозяев к этой минуте уже 3 (1+2) очками отметился немецкий нападающий Леон Драйзайтль. 29-летний хоккеист продлил серию с набранными очками в домашних встречах до 17 матчей, повторив достижение Пола Коффи и Блэйра Макдональда, которые в прошлом также по разу выдавали подобные серии, выступая за «Ойлерз».

Всего же Леон стал пятым игроком в истории «Эдмонтона» с 17-матчевой серией с набранными очками на домашнем льду. Лучший бомбардир и снайпер в истории североамериканской лиги Уэйн Гретцки записал на свой счёт пять таких серий, действующий капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид делал это дважды.

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