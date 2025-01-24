Алексей Протас стал третьим игроком «Вашингтона» с 20 голами в нынешнем сезоне НХЛ

В эти минуты в Сиэтле проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода гости впереди со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 25-й минуте открыл нападающий гостей Алексей Протас, для которого этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне НХЛ. Белорусский форвард стал третьим игроком «Вашингтона», сумевшим достичь этой отметки в текущем регулярном чемпионате.

Лидерство в клубной гонке снайперов сохраняет капитан «столичной» команды российский нападающий Александр Овечкин (21), тогда как Протас сегодня сравнялся с канадцем Томом Уилсоном (20).