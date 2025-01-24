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Алексей Протас стал третьим игроком «Вашингтона» с 20 голами в нынешнем сезоне НХЛ

Алексей Протас стал третьим игроком «Вашингтона» с 20 голами в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Сиэтле проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Сиэтл Кракен» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе второго периода гости впереди со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Дюбуа) – 24:36     0:2 Фрэнк – 38:05    

Счёт в матче на 25-й минуте открыл нападающий гостей Алексей Протас, для которого этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне НХЛ. Белорусский форвард стал третьим игроком «Вашингтона», сумевшим достичь этой отметки в текущем регулярном чемпионате.

Лидерство в клубной гонке снайперов сохраняет капитан «столичной» команды российский нападающий Александр Овечкин (21), тогда как Протас сегодня сравнялся с канадцем Томом Уилсоном (20).

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