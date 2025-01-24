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Эдмонтон Ойлерз — Ванкувер Кэнакс, результат матча 24 января 2024, счет 6:2, НХЛ 2024-2025

Три очка Леона Драйзайтля помогли «Эдмонтону» победить «Ванкувер»
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В ночь с 23 на 24 января мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Хайман (Драйзайтль, Арвидссон) – 05:52     2:0 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 14:21 (pp)     3:0 Хенрик (Экхольм, Перри) – 14:41     4:0 Хайман (Филп) – 21:59     5:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 32:02 (pp)     5:1 Бёзер (Миллер, Зутер) – 32:26     5:2 Гронек (Хьюз, Бёзер) – 35:05     6:2 Капанен (Эмберсон) – 50:21    

В составе «Эдмонтона» три очка набрал второй бомбардир НХЛ текущего сезона — немецкий нападающий Леон Драйзайтль, на счету которого заброшенная шайба и две результативные передачи. Дублем и ассистом отметился его партнёр по команде Зак Хайман.

«Ойлерз» одержали пятую победу в семи последних матчах. «Ванкувер» потерпел четвёртое поражение в пяти последних играх.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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