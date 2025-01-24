Три очка Леона Драйзайтля помогли «Эдмонтону» победить «Ванкувер»

В ночь с 23 на 24 января мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.

В составе «Эдмонтона» три очка набрал второй бомбардир НХЛ текущего сезона — немецкий нападающий Леон Драйзайтль, на счету которого заброшенная шайба и две результативные передачи. Дублем и ассистом отметился его партнёр по команде Зак Хайман.

«Ойлерз» одержали пятую победу в семи последних матчах. «Ванкувер» потерпел четвёртое поражение в пяти последних играх.