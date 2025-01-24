Игорь Шестёркин после матча с «Филадельфией» подарил клюшку юному болельщику «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

После завершения встречи голкипер хозяев Игорь Шестеркин подарил свою клюшку юному болельщику «Рейнджерс». Фото размещено в социальных сетях пресс-службы НХЛ.

Стоит заметить, что российский голкипер пропустил первые матчи в январе из-за травмы. После же возвращения в строй он принял участие в семи матчах, в которых одержал шесть побед при проценте отражённых бросков 94,8 и коэффициенте надёжности 1,43. Всего в текущем сезоне у голкипера клуба из Нью-Йорка 17 побед в 34 играх (91,4% сейвов, коэффициент надёжности 2,72).