НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 24 января
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24 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей, ещё три продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Джонсон (Дель Бель Беллуз, ван Римсдайк) – 07:08 0:2 Марченко (Фантилли, Джонсон) – 09:48 1:2 Джарвис (Ахо, Нечас) – 22:48 (pp) 2:2 Робинсон (Джарвис, Андерсен) – 27:11 3:2 Блейк (Ахо) – 27:58 4:2 Ахо (Блейк) – 28:33 5:2 Мартинук (Джарвис, Стаал) – 31:34 5:3 ван Римсдайк (Джонсон, Джонсон) – 33:21 5:4 Воронков (Веренски, Фантилли) – 34:43 6:4 Котканиеми (Нечас) – 51:13 7:4 Джарвис (Свечников, Стаал) – 58:08
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Гики (Пастрняк, Карло) – 22:06 2:0 Пастрняк – 59:55
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Конечны, Фрост) – 01:25 1:1 Шнайдер (Калиев, Смит) – 09:00 2:1 Эдстрём (Линдгрен, Фокс) – 10:24 3:1 Миллер (Борген, Панарин) – 24:44 4:1 Хитил (Вааканайнен, Миллер) – 45:15 5:1 Фокс – 56:53 (sh) 6:1 Смит (Лафреньер, Хитил) – 58:15 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Берггрен (Ларкин) – 13:00 2:0 Дебринкэт (Рэймонд, Зайдер) – 19:56 3:0 Копп (Эдвинссон) – 24:25 (sh) 3:1 Дак (Дворак) – 25:29 4:1 Ларкин (Тарасенко, Зайдер) – 27:50 (pp) 4:2 Гуле (Лайне, Дак) – 31:06
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 4
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Хэйтон (Десимоне) – 01:46 0:2 Келлер (Маччелли, Шмальц) – 15:55 (pp) 0:3 Круз (Мяяття) – 34:14 0:4 Хэйтон (Десимоне) – 41:48
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун – 00:19 0:2 Олофссон (Барбашёв, Пьетранджело) – 08:54 1:2 Кайру (Холлоуэй) – 10:22 1:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 26:30 (pp) 2:3 Томас (Бучневич, Фолк) – 56:34 2:4 Гертл – 59:33
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Юбердо – 12:00 (sh) 1:1 Самуэльссон (Йокихарью, Лафферти) – 22:50 1:2 Томпсон (Самуэльссон, Петерка) – 27:18 2:2 Кадри (Юбердо, Пеллетье) – 30:31 3:2 Пеллетье (Пахал, Кадри) – 43:29 4:2 Шарангович (Юбердо, Кадри) – 57:15 5:2 Баклунд (Коулман) – 57:52 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Хайман (Драйзайтль, Арвидссон) – 05:52 2:0 Драйзайтль (Хайман, Ньюджент-Хопкинс) – 14:21 (pp) 3:0 Хенрик (Экхольм, Перри) – 14:41 4:0 Хайман (Филп) – 21:59 5:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 32:02 (pp) 5:1 Бёзер (Миллер, Зутер) – 32:26 5:2 Гронек (Хьюз, Бёзер) – 35:05 6:2 Капанен (Эмберсон) – 50:21
Три игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мактавиш (Фаббри, Труба) – 09:28 2:0 Киллорн (Хеллесон, Зеграс) – 19:01 2:1 Бантинг (Раст, Ракелль) – 25:32 (pp) 3:1 Мактавиш (Дюмулен, Терри) – 42:06 4:1 Ватрано (Строум, Терри) – 46:52
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Дюбуа) – 24:36 0:2 Фрэнк – 38:05
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2-й период
4 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нюквист (Новак, Шей) – 03:58 (pp) 0:2 Новак (Л'Эрё, Свечков) – 04:52 0:3 Форсберг (Бэррон) – 06:53 1:3 Дьюр (Коваленко, Ферраро) – 08:12 2:3 Ферраро (Гранлунд, Лильегрен) – 16:34 2:4 Форсберг (Сиссонс, Шей) – 21:38 2:5 Стэмкос (Маршессо, Йози) – 27:07 (pp) 3:5 Тран (Веннберг) – 32:39 4:5 Зеттерлунд (Смит, Гранлунд) – 33:54
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 69 очков после 47 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 67 очками после 49 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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