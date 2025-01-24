Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан первой звездой встречи с «Филадельфией»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин был признан первой звездой встречи. Вратарь отразил 33 броска по своим воротам. Второй звездой игры признан защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер, который набрал 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард хозяев Филип Хитил, который также записал на свой счёт 2 (1+1) балла.

Всего в текущем сезоне у голкипера клуба из Нью-Йорка 17 побед в 34 играх (91,4% сейвов, коэффициент надёжности 2,72).