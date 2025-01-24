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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан первой звездой встречи с «Филадельфией»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан первой звездой встречи с «Филадельфией»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Конечны, Фрост) – 01:25     1:1 Шнайдер (Калиев, Смит) – 09:00     2:1 Эдстрём (Линдгрен, Фокс) – 10:24     3:1 Миллер (Борген, Панарин) – 24:44     4:1 Хитил (Вааканайнен, Миллер) – 45:15     5:1 Фокс – 56:53 (sh)     6:1 Смит (Лафреньер, Хитил) – 58:15 (pp)    

Российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин был признан первой звездой встречи. Вратарь отразил 33 броска по своим воротам. Второй звездой игры признан защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер, который набрал 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард хозяев Филип Хитил, который также записал на свой счёт 2 (1+1) балла.

Всего в текущем сезоне у голкипера клуба из Нью-Йорка 17 побед в 34 играх (91,4% сейвов, коэффициент надёжности 2,72).

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