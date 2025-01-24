«Анахайм» дома крупно победил «Питтсбург», Малкин результативных баллов не набрал

24 января на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На 10-й минуте первого периода Мэйсон Мактавиш с передач Робби Фаббри и Джейкоба Трубы открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Алекс Киллорн с передач Дрю Хеллесона и Тревора Зеграса удвоил преимущество хозяев.
На шестой минуте второго периода Майкл Бантинг с передач Брайана Раста и Рикарда Ракелля забросил первую шайбу гостей в игре.
В начале третьего периода Мэйсон Мактавиш с передач Троя Терри и Брайана Дюмулена сделал счёт 3:1, оформив дубль. На седьмой минуте периода Фрэнк Ватрано с передач Райана Строума и Троя Терри забросил четвёртую шайбу «Анахайма» во встрече. В конце игры Алекс Киллорн установил окончательный счёт во встрече.
- 24 января 2025
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