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Анахайм Дакс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 24 января 2025, счет 5:1, НХЛ 2024-2025

«Анахайм» дома крупно победил «Питтсбург», Малкин результативных баллов не набрал
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24 января на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз». Победу со счётом 5:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мактавиш (Фаббри, Труба) – 09:28     2:0 Киллорн (Хеллесон, Зеграс) – 19:01     2:1 Бантинг (Раст, Ракелль) – 25:32 (pp)     3:1 Мактавиш (Дюмулен, Терри) – 42:06     4:1 Ватрано (Строум, Терри) – 46:52     5:1 Киллорн (Труба, Лундестрём) – 58:00    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 10-й минуте первого периода Мэйсон Мактавиш с передач Робби Фаббри и Джейкоба Трубы открыл счёт во встрече. На последней минуте периода Алекс Киллорн с передач Дрю Хеллесона и Тревора Зеграса удвоил преимущество хозяев.

На шестой минуте второго периода Майкл Бантинг с передач Брайана Раста и Рикарда Ракелля забросил первую шайбу гостей в игре.

В начале третьего периода Мэйсон Мактавиш с передач Троя Терри и Брайана Дюмулена сделал счёт 3:1, оформив дубль. На седьмой минуте периода Фрэнк Ватрано с передач Райана Строума и Троя Терри забросил четвёртую шайбу «Анахайма» во встрече. В конце игры Алекс Киллорн установил окончательный счёт во встрече.

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