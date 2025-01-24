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Сиэтл Кракен — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 24 января 2025, счет 0:3, НХЛ 2024-2025

Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Сиэтлом»
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24 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 3:0 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36     0:2 Фрэнк – 38:05     0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Алексей Протас с передачи Пьер-Люка Дюбуа открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Этен Фрэнк удвоил преимущество «Вашингтона» в матче.

В конце игры российский капитан столичного клуба Александр Овечкин установил окончательный счёт во встрече, поразив пустые ворота.

«Вашингтон» одержал свою шестую победу подряд.

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