Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Сиэтлом»

24 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 3:0 одержали гости.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Алексей Протас с передачи Пьер-Люка Дюбуа открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Этен Фрэнк удвоил преимущество «Вашингтона» в матче.

В конце игры российский капитан столичного клуба Александр Овечкин установил окончательный счёт во встрече, поразив пустые ворота.

«Вашингтон» одержал свою шестую победу подряд.