Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 19 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 19 шайб.

Теперь на счету россиянина 22 гола и 12 результативных передач в 32 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1458 матчах, забив 875 голов и сделав 709 результативных передач.