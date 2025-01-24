Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 19 шайб до рекорда Гретцки
Поделиться
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36 0:2 Фрэнк – 38:05 0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32
Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 19 шайб.
Теперь на счету россиянина 22 гола и 12 результативных передач в 32 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1458 матчах, забив 875 голов и сделав 709 результативных передач.
Комментарии
- 24 января 2025
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:40
-
09:28
-
09:21
-
09:10
-
08:57
-
08:46
-
08:41
-
08:39
-
08:37
-
08:32
-
08:14
-
08:04
-
07:52
-
07:43
-
07:26
-
07:17
-
07:06
-
06:48
-
06:45
-
06:40
-
06:36
-
06:23
-
06:12
-
06:00
-
05:52
-
05:43
-
05:42
-
05:41
-
04:52
-
04:24
-
03:45
-
03:41