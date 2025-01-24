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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 19 шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 19 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36     0:2 Фрэнк – 38:05     0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 19 шайб.

Теперь на счету россиянина 22 гола и 12 результативных передач в 32 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1458 матчах, забив 875 голов и сделав 709 результативных передач.

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