«Вашингтон» одержал шестую победу подряд, клуб в шаге от своего достижения 2021 года
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24 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 3:0 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36 0:2 Фрэнк – 38:05 0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32
Таким образом, «Вашингтон» одержал шестую победу подряд в регулярном сезоне. Последний раз подопечные Спенсера Карбери проигрывали 11 января во встрече с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, более длительная победная серия «Вашингтона» была у клуба в марте 2021 года — семь побед подряд.
«Вашингтон» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 71 очко после 48 сыгранных встреч.
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