Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд, клуб в шаге от своего достижения 2021 года

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд, клуб в шаге от своего достижения 2021 года
Комментарии

24 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 3:0 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36     0:2 Фрэнк – 38:05     0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32    

Таким образом, «Вашингтон» одержал шестую победу подряд в регулярном сезоне. Последний раз подопечные Спенсера Карбери проигрывали 11 января во встрече с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, более длительная победная серия «Вашингтона» была у клуба в марте 2021 года — семь побед подряд.

«Вашингтон» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 71 очко после 48 сыгранных встреч.

Материалы по теме
Видео
Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Сиэтлом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android