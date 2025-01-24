«Вашингтон» одержал шестую победу подряд, клуб в шаге от своего достижения 2021 года

24 января на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сиэтл Кракен» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 3:0 одержали гости.

Таким образом, «Вашингтон» одержал шестую победу подряд в регулярном сезоне. Последний раз подопечные Спенсера Карбери проигрывали 11 января во встрече с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, более длительная победная серия «Вашингтона» была у клуба в марте 2021 года — семь побед подряд.

«Вашингтон» занимает первое место в таблице Востока, имея в активе 71 очко после 48 сыгранных встреч.