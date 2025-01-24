Рыбин: СКА никак не может сыграть оптимальным составом, постоянно в лазарете 5–6 игроков

Экс-нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал итоги матча между СКА и московским «Динамо» (3:5).

«Армейцы большую часть матча контролировали игру, и их подвели несколько индивидуальных ошибок и невынужденных удалений. Команда никак не может сыграть оптимальным составом, постоянно в лазарете по пять-шесть игроков. Кроме того, пока ещё не все новички привыкли к требованиям и новой системе. Да, каждый спортсмен хочет всегда выигрывать, но никакой трагедии в поражении нет. Самое главное к старту плей-офф подойти к оптимальной форме.

Лучше сейчас выявить слабые места и над этим усиленно работать. Впереди важный матч против одного из лидеров Востока — «Салавата Юлаева». Думаю, что послезавтра таких ошибок армейцы не допустят и смогут порадовать своих болельщиков на «СКА Арене» и у экранов телевизоров», — сказал Рыбин «Чемпионату».