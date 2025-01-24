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Овечкин сократил отставание от Эспозито в списке лучших бомбардиров НХЛ до шести очков

Овечкин сократил отставание от Эспозито в списке лучших бомбардиров НХЛ до шести очков
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Игра, проходившая на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (США), завершилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас – 24:36     0:2 Фрэнк – 38:05     0:3 Овечкин (ван Римсдайк, Чикран) – 56:32    

Овечкин набрал своё 1584-е (875+709) очко в лиге и сократил отставание от 11-го места Фила Эспозито (1590) в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до шести очков. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 баллов.

Среди действующих игроков лидером является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с 1647 очками в активе.

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